São Paulo goleia América-RN com grande 1º tempo e mantém 100% na Copinha

O São Paulo goleou o América de Natal por 4 a 0 neste domingo (12), em Jaú, e se garantiu na terceira fase da Copinha, mantendo 100% de aproveitamento.

Com a quarta escalação inicial diferente em quatro jogos, o Tricolor dominou do início ao fim e honrou o favoritismo.

Logo aos 7 minutos, Matheus Alves já abriu o placar de cabeça, após erro na saída de bola adversária e bom cruzamento de Paulinho. Aos 13, Hugo aproveitou rebote e fez um golaço de fora da área para dar ainda mais tranquilidade ao time e pavimentar a goleada, toda construída na primeira etapa.

Com a classificação, o São Paulo enfrentará na terceira fase da Copinha o Juventude, que eliminou o XV de Jaú. O palco da partida ainda será definido.

O América-RN dá adeus à Copinha após ter vencido apenas um de seus quatro jogos. Na fase de grupos, o Mecão avançou em segundo lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Como foi o jogo

Dominante desde o princípio, o Tricolor de Allan Barcellos não tirou o pé mesmo após abrir 2 a 0 em apenas 13 minutos de jogo. Trabalhando bastante a posse de bola e buscando verticalidade, o São Paulo mostrou a que veio e, mais uma vez no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, se sentiu em casa, embalado pela torcida. A equipe disputou os quatro jogos até agora na mesma sede.

Antes mesmo dos 20 minutos, Ferreira marcou mais um golaço e ampliou: 3 a 0. Cortando da direita para o meio, o ponta foi feliz em finalização com a canhota e não deu chance ao goleiro Lucas.

Sem a bola, o São Paulo manteve a característica dos primeiros jogos: agressividade e pressão na bola. Pela terceira vez em quatro jogos, a equipe não foi vazada. O único gol sofrido foi na última rodada da fase de grupos, contra o XV de Jaú, com um jogador a menos. Atual campeão da Copa do Brasil sub-20, o time comandado por Barcellos mais uma vez mostrou a costumeira solidez.

Alguns dos destaques individuais foram nomes mais conhecidos da torcida Tricolor, como o ponta Ferreira, o volante Hugo, o camisa 10 Matheus Alves e Ryan Francisco, artilheiro da equipe com 5 gols em 4 jogos. Todos esses vivem a expectativa de serem alçados à equipe principal, comandada por Luis Zubeldía, e terem minutos ao longo da temporada.

Na reta final do primeiro tempo, a equipe pôde até se poupar fisicamente, e ainda assim chegou ao quarto gol. Já sem tanta intensidade, trabalhando a bola de lado e colocando o adversário para correr, o artilheiro Ryan Francisco acordou de volta o Tricolor e marcou um golaço: 4 a 0.

O segundo tempo, já com o jogo definido, seguiu a mesma toada dos momentos que antecederam o quarto gol do Tricolor, de Ryan Francisco. São Paulo com a bola, criando e tendo algum volume, mas sem muita pressa, e o América se defendendo e tentando sair. Em poucas oportunidades a equipe potiguar conseguiu efetivamente se aproximar do gol defendido por João Pedro.

O São Paulo chegou a ter duas grandes oportunidades de ampliar a goleada, com Alves e Ryan, mas esbarrou na trave e na proteção do Mecão. Goleada segura, 100% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos e vaga na terceira fase assegurada.

Ficha técnica

Campeonato: Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)

Data e hora: 12 de janeiro de 2025, às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário

Gols: Matheus Alves (SAO), 7' do primeiro tempo (1-0), Hugo (SAO), 13' do primeiro tempo (2-0), Ferreira (SAO), 20' do primeiro tempo (3-0), Ryan Francisco (SAO), 42' do primeiro tempo (4-0).

Cartões amarelos: Bezerra (SAO)

Cartões vermelhos: Não houve

São Paulo: João Pedro; Maik, Andrade, Lucas Loss (Osorio) e Felipe; Negrucci (C) (Tetê), Hugo (Bezerra) e Alves (Gustavo); Paulinho (Lucca), Ferreira (Luiz Henrique) e Ryan Francisco.

América-RN: Lucas; Netinho, Marezi (Ismael), Kauan (Cristian) e Enzio; Davi Alexandre (Heitor), Jobert (Luciano), Caio (Mamédio) e Allan; Joãozinho (C) e Fernando (Ivanildo).