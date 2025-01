"São dez dias de trabalho", argumenta Paulo Baya após empate do Fluminense pela estreia do Carioca

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, neste domingo, em Moça Bonita. Os tricolores foram a campo com uma equipe alternativa.

Único reforço para a temporada que atuou na partida, o atacante Paulo Baya destacou que o elenco trabalhou pouco tempo antes da estreia no Estadual.

Fim de jogo. Fluminense 0x0 Sampaio Corrêa. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. pic.twitter.com/bh3L7gKVpZ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 12, 2025

"A gente sabia que seria um jogo difícil. São dez dias de trabalho. Acho que fomos bem. Conseguimos fazer o que o Marcão pediu. Agora é descansar e trabalhar pensando no próximo jogo, que é contra o Volta Redonda", declarou o jogador.

O Fluminense enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira, no Raulino de Oliveira. Mais uma vez, os tricolores vão utilizar a formação com muitos garotos.