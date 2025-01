Santos tenta repatriar o atacante Deivid Washington, do Chelsea

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos tenta repatriar o atacante Deivid Washington, do Chelsea.

O que aconteceu

O Peixe busca o empréstimo do jogador de 19 anos, que não conseguiu espaço no elenco principal do Chelsea e atua pela equipe B londrina.

O Santos vendeu Deivid Washington em 2023 por 15 milhões de euros (R$ 79 mi, na cotação da época). Ele só jogou 16 vezes como profissional do Peixe.

O Peixe vê uma negociação difícil, mas insistirá pela liberação. A ideia é fazer o centroavante recuperar seu protagonismo.

Deivid chegaria como alternativa para a função de centroavante, que conta com Tiquinho Soares, Wendel e Luca Meirelles, mas também poderia atuar como segundo atacante ou pelos lados do campo com o técnico Pedro Caixinha.