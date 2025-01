Sabalenka inicia busca pelo tri do Australian Open com vitória

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, tinha uma estreia nada simples neste Australian Open. Do outro lado da quadra estava Sloane Stephens, campeã do US Open de 2017 e ex-número 3 do mundo. Atual 84ª do ranking, a americana até ofereceu alguma resistência no primeiro set, mas a bielorrussa acabou se impondo e anotando uma boa vitória por 6/3 e 6/2.

Campeã em Melbourne nos últimos dois anos, Sabalenka inicia a busca pelo tri disputando um slam como número 1 do mundo pela primeira vez. A bielorrussa, aliás, precisa pelo menos alcançar as quartas de final para se manter no topo do ranking. Sua próxima oponente será a vencedora do jogo entre a britânica Sonay Kartal (#87) e a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (#52).

Como aconteceu

O primeiro set teve altos e baixos para ambas tenistas. Primeiro, o domínio foi de Sabalenka, que abriu duas quebras de vantagem e fez 4/0. Em seguida, Stephens devolveu as duas quebras. No entanto, quando a americana sacou para fazer 4/4, teve game point, mas não converteu. Sabalenka quebrou mais uma vez, fazendo 5/3, e depois sacou bem para fechar a parcial.

Aryna também saiu na frente no segundo set, quebrando o saque de Stephens no terceiro game com uma curtinha de forehand que fez a americana até atirar a raquete na direção da bolinha. Pouco depois, a número 1 confirmou seu serviço e abriu 3/1. Depois disso, o jogo foi dominado pela favorita. Sloane até ganhou alguns belos ralis e levantou o público em um par de ocasiões, mas foi muito pouco para a força e a consistência de Sabalenka.

