Sabalenka inicia busca pelo tri do Aberto da Austrália com vitória fácil sobre Stephens

Em busca do tricampeonato consecutivo do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka confirmou o favoritismo ao estrear com vitória tranquila sobre a americana Sloane Stephens por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em partida de 1h11min de partida. Este foi o 15º triunfo consecutivo da número 1 do mundo na competição.

"A maior lição que aprendi no ano passado é não focar em defender o título ou ter a oportunidade de escrever seu nome na história do tênis. A chave é focar em si mesmo e fazer o seu melhor", disse a tenista logo após a vitória.

Na próxima fase, Sabalenka enfrentará a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, que derrotou a britânica Sonay Kartal por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/5). Esta é a primeira vez que a atleta da Belarus disputa um Grand Slam como número 1 do mundo.

"Há uma grande diferença se eu me comparar com a Aryna de três anos atrás. Naquela época eu ficava frustrada e provavelmente perdia o primeiro set. Não tenho certeza se venceria a partida. Estou muito feliz por ter melhorado minha força mental. Sou capaz de manter o foco, não importa o placar, não importa a situação. Eu foco no jogo, na troca, ponto por ponto", completou.

Sabalenka foi arrasadora no primeiro set, quebrou os dois primeiros serviços da adversária e abriu logo uma vantagem por 4/0. Stephens ainda reagiu, encostou no placar, mas parou na experiência da número 1 do mundo, que mostrou muita força mental para vencer por 6/3.

No segundo set, Sabalenka começou perdendo, mas com novas duas quebras de serviço, tomou conta do jogo e não deu a menor chance para Stephens reagir. Com isso, carimbou a classificação sem sofrer sustos.

Ainda neste sábado, Paula Badosa, número 12 do mundo, derrotou a chinesa Wang Xin (37) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1h29min de partida. Ela enfrentará na próxima fase a vencedora do duelo entre a turca Zeynep Sonmez e a australiana Talia Gibson.