Red Bull Bragantino x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta segunda-feira, em partida válida pela segunda fase da Copinha, o Red Bull Bragantino enfrenta o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Na primeira fase da Copinha, o Bragantino foi líder do Grupo 24 com nove pontos, batendo o União Suzano, Avaí e União-AC. Já o Flamengo ficou na segunda posição do Grupo 23 com seis pontos, vencendo o São Bernardo e o Cruzeiro-PB, mas tropeçando contra o Zumbi-AL.

O ganhador do confronto enfrenta o ganhador de União Suzano e Zumbi na terceira fase, com data e horário a definir.

Onde assistir

O duelo contará com transmissão do SporTV.

Últimos resultados

Red Bull Bragantino: Três vitórias



Flamengo: Duas vitórias e uma derrota

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Gustavo Reis; Vinícius Lago, Kevyn, Gustavo Henrique e Cauê; Riquelme, Raoni e Marquinhos; Filipinho, Marcelinho e Athyrson



Técnico: Fernando Oliveira

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Jonnhy e Germano; Luis Aucélio, Lucas Vieira e Pedro Leão; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima



Técnico: Raphael Bahia

Arbitragem

Não divulgada.