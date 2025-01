PSG vence Saint-Étienne com dois de Dembélé e mantém folga na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) é mais líder do que nunca no Campeonato Francês. O time superou o Saint-Étienne na tarde deste domingo, por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, e manteve a folga na ponta da tabela do torneio.

Ambos os gols da equipe parisiense foram marcados por Dembélé, aos 13 e aos 23 minutos da primeira etapa. O time visitante descontou através de Davitashvili, aos 19 do tempo complementar.

Com o triunfo, o PSG mantém a vantagem de sete pontos na primeira posição da Ligue 1. O time reúne 43 pontos. Já o segundo colocado, o Olympique de Marselha, soma 36.

O Saint-Étienne, por sua vez, poderia ter deixado o Z3 com um simples empate. Todavia, a equipe se manteve no 16º lugar, com apenas 16 pontos, mesma pontuação do Nantes, 15º colocado.

O Paris Saint-Germain retorna a campo nesta quarta-feira, diante do Espaly. O jogo é válido pela segunda rodada da Copa da França. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Parc des Sports Marcel Michelin.

Já o Saint-Étienne encara o Nantes, no próximo domingo, em confronto direto contra o rebaixamento no Francês. O embate, válido pela 18ª rodada do torneio, está agendado para as 11h, no Geoffroy Guichard.

Veja outros resultados do Campeonato Francês neste domingo:

Le Havre 1 x 2 Lens



Montpellier 1 x 3 Angers



Toulouse 1 x 2 Strasbourg