Presidente da FPF confirma decisão da Copa São Paulo 2025 no Pacaembu

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, de 2025, será no Pacaembu. Pelo menos é isso o que garante o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o dirigente confirmou que o estádio receberá a decisão do principal torneio de categorias de base do Brasil. O jogo está marcado para dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, a partir das 10h (de Brasília). O público deve ser de 26 mil torcedores.

"Vai ser às 10h da manhã, no Pacaembu, dia 25. Está pronto, estive lá. O público será de 26 mil", afirmou o dirigente.

Já havia expectativa que o estádio recebesse a final da Copinha neste ano. A ideia, aliás, era que o local fosse palco da decisão do torneio em 2024. No entanto, com a falta de avanço das obras, o plano foi vetado.

Cedido à Concessionária Allegra Pacaembu em 2020, o estádio passa por reformas desde 2021 e recentemente teve o seu nome mudado para Mercado Livre Arena Pacaembu. O acordo total pelos naming rights pode atingir R$ 1 bilhão.

O Pacaembu está em fase final das obras e já até recebeu eventos com público, como a decisão masculina da Taça das Favelas, no dia 21 de dezembro de 2024. Na ocasião, entretanto, o jogo teve que ser cancelado em razão de uma forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo.

No momento, os times ainda disputam a segunda fase da Copinha. Maior vencedor e atual campeão da competição, o Corinthians tenta defender o título neste ano.