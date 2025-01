Porto é superado pelo Nacional e desperdiça chance de assumir a liderança do Português

Neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Português, o Porto duelou diante do Nacional no Estádio da Madeira, perdeu por 2 a 0 e desperdiçou a chance de assumir a liderança da competição. Os gols foram marcados por Dudu e Zé Vitor.

Assim, o time comandado por Vítor Bruno seguiu em segundo lugar, agora com 40 pontos, um a menos em relação ao Sporting. Se vencesse, ultrapassaria o rival, que empatou com o Vitória Guimarães por 4 a 4. Do outro lado, o Nacional escapou do Z4. A equipe pulou de 17º para 14º, agora com 17 somados.

O Porto retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Gil Vicente, pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Nacional encara o AVS. A partida acontece às 12h30, no Estádio da Madeira.

O placar foi aberto aos 17 minutos do primeiro tempo. Garcia levantou na cabeça de Dudu, que não perdoou.

Aos 44, ainda da etapa inicial, Zé Vitor desviou para o fundo das redes o escanteio batido por Bruno Costa.