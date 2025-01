Palmeiras x Referência: informações e onde assistir ao jogo da 2ª fase da Copinha

O Palmeiras encara o Referência, neste domingo, em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola no gramado da Arena Barueri, a partir das 18 horas (de Brasília).

O Verdão passou na primeira colocação do grupo 19, com sete pontos. A equipe somou duas vitórias e um empate.

Após o tropeço contra o Oeste, o Palmeiras espera voltar a triunfar para carimbar o seu passaporte para a terceira fase. Do outro lado, o Referência se classificou em segundo no Grupo 20, também com sete pontos. Assim como o Verdão, foram dois êxitos e um empate.

Quem vencer encara o ganhador do duelo entre Sport e Oeste. Os clubes se enfrentam também neste domingo, às 18 horas.

Onde assistir



Palmeiras e Referência será transmitido pelo canal do Youtube do Paulistão. Você também pode acompanhar todas as emoções no lance a lance da Gazeta Esportiva.