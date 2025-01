Palmeiras: quem chegou, quem saiu e outras mudanças no time para 2025

O Palmeiras é um dos times que mais movimentou o mercado da bola desde o final da última temporada até às vésperas do começo das competições em 2025.

Quem chegou?

Facundo Torres. O atacante uruguaio custou 12 milhões de dólares (R$ 73,8 milhões) aos cofres palmeirenses. Ele estava no Orlando City (EUA) desde 2022, quando foi comprado junto ao Peñarol. O atleta assinou até dezembro de 2029 com o Alviverde.

Paulinho. O atacante é a principal contratação até aqui. Ele custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões), mais as idas dos volantes Gabriel Menino e Patrick para o Atlético-MG. O contrato com o Verdão é válido até dezembro de 2029.

Quem saiu?

Dudu. O camisa 7, ídolo da torcida, não teve o contrato renovado e deixou o clube. Ele assinou com o Cruzeiro, time que o revelou e que havia anunciado a sua chegada no meio de 2024, em negócio que melou após o atleta voltar atrás.

Gabriel Menino. A cria da Academia deu adeus ao clube na negociação que levou à contratação de Paulinho. O volante assinou até 2028 com o Atlético-MG.

Lázaro. O atacante deixou o Palmeiras após o fim do seu contrato de empréstimo. Ele voltou ao Almería, da Espanha, e já jogou pela equipe.

Patrick. O volante foi mais um jogador envolvido na negociação para o Palmeiras contratar Gabriel Menino. O atleta assinou até o final de 2028 com o Atlético-MG.

O que o Palmeiras ainda busca?

O Palmeiras ainda sonha com a contratação de um meio-campista. O alvo preferido da diretoria é Andreas Pereira, mas o Fulham tem feito jogo duro nas negociações. Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mathías Villasanti (Grêmio) também interessam.

A chegada de um centroavante não está descartada. A diretoria tem a ideia de contar com um concorrente de peso para Flaco López no comando do ataque, apesar de Paulinho também poder atuar no setor.

Quem ainda pode sair?

Vitor Reis. O Palmeiras recebeu proposta do Manchester City pelo defensor. Apesar de não chegar na casa dos 40 milhões de euros esperados pela diretoria, a oferta não foi considerada ruim. O clube discute quando seria a saída do atleta — o desejo é que seja depois do Super Mundial, mas os ingleses querem a liberação agora em janeiro.

Rony. O atacante está em fim de ciclo no Palmeiras. Recentemente, o Fluminense avançou nas negociações para contratar o atleta, mas uma falta de resposta pelo lado do estafe do jogador irritou os cariocas, que saíram da negociação. O alto salário do camisa 10 tem sido um empecilho para outras equipes.

Zé Rafael. O volante perdeu espaço no time ao longo de 2024 e entrou na lista de negociáveis. No entanto, ele só deve ser vendido se a oferta for boa para todos os envolvidos e já recusou duas investidas do Santos.

Mayke. O lateral vive situação semelhante à de Zé Rafael. Ele foi colocado na lista de negociáveis, mas só deixará o Palmeiras caso receba uma oferta vantajosa.

Estêvão. O atacante deixará o Palmeiras após a disputa do Super Mundial de Clubes, entre junho e julho deste ano. O atleta foi vendido ao Chelsea durante a última temporada.