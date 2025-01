Palmeiras fez a melhor campanha do Paulistão nas últimas 3 edições; confira

O Palmeiras vem se classificando com certa facilidade às quartas de final do Campeonato Paulista. Isso porque o Verdão, desde 2022, além de ter sido campeão de todas as edições, terminou a fase de grupos em primeiro lugar de forma invicta e com a melhor campanha em relação aos outros grupos.

Em 2022, avançou com 30 pontos, 11 a mais em relação ao Ituano, vice-líder do Grupo C. Foram nove vitórias e três empates. Corinthians e São Paulo, dos grupos A e B, respectivamente, fizeram 23 pontos.

Já em 2023, venceu oito e empatou quatro. A equipe fez 28 pontos, dois a mais em relação ao vide-líder São Bernardo, que terminou como a segunda equipe que mais pontuou na fase de grupos daquela edição.

Por fim, na temporada passada, fez 28 pontos e superou o Santos, que terminou na ponta do Grupo A, com 25 conquistados. A Ponte Preta foi quem ficou atrás do Palmeiras, com 11 pontos de diferença.

O Palmeiras faz sua estreia no Paulistão na próxima quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.