Palmeiras anuncia contratação de Laís Melo até o fim de 2025

Neste domingo, através de nota oficial, o Palmeiras anunciou a contratação da meio-campista Laís Melo. O vínculo da atleta com o Verdão é válido até o final de 2025.

"Sou grata a Deus, à minha família e ao Palmeiras pela oportunidade de fazer parte deste clube com tantas histórias e de estar ao lado de grandes atletas", declarou a jogadora de 25 anos.

"Chego feliz e motivada para ajudar o Palmeiras a conquistar seus objetivos. Vamos com tudo, será um grande ano", completou o quarto reforço do time feminino do Alviverde para 2025.

Nascida em Pernambuco, Laís também soma em seu currículo passagens por outros clubes tradicionais, dentre eles Fortaleza, Avaí Kindermann-SC e Red Bull Bragantino. No clube de Bragança Paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 em 2023.