Palacios busca superar 2024 atrapalhado por lesões para provar seu valor no Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios tem uma missão para a temporada 2025. O jogador tenta superar as contusões que sofreu em 2024 para virar uma opção no elenco do Corinthians, dirigido por Ramón Díaz.

O atleta foi contratado no início da última temporada com status de titular. Entretanto, foi atrapalhado por lesões no ano todo e praticamente não entrou em campo pelo clube. Ele fez apenas uma partida pelo time alvinegro, quando se machucou.

Palacios se contundiu na partida contra o São Bernardo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, ainda no final do mês de janeiro. O clube, na ocasião, disse que o ala sentiu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo.

Após meses de recuperação, ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho. Mas, o jogador sofreu um trauma durante os treinamentos, e o Timão optou por realizar a artroscopia no joelho esquerdo de Palacios, buscando corrigir a lesão crônica. Ele, então, não jogou mais em 2025.

O equatoriano ignorou até mesmo o período de férias e vinha treinando no CT da base do Corinthians nestes últimos meses. Nesta semana, ele foi flagrado trabalhando normalmente com os companheiros e deve, inclusive, estar apto a jogar na estreia da equipe no Paulistão, diante do Red Bull Bragantino.

Diego Palacios veio do Los Angeles FC e assinou contrato com o Corinthians até fim de 2027. Ele terá a concorrência de Matheus Bidu e Hugo, mas pretende provar seu valor na equipe do Parque São Jorge.

O Corinthians estreia no Estadual contra o Bragantino já nesta quinta-feira. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.