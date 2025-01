Nova contratação, Enzo Díaz chega aos Estados Unidos e faz primeiro treino pelo São Paulo

O São Paulo realizou neste domingo, no complexo ESPN World Wide of Sports, seu quarto treino da pré-temporada nos Estados Unidos, onde se prepara para a disputa do torneio amistoso FC Series. A novidade foi a presença do lateral-esquerdo Enzo Díaz que, após ser anunciado como novo reforço do Tricolor para a temporada, desembarcou nos país estrangeiro e já treinou.

O atleta argentino de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o clube paulista no final do ano passado. Com a chegada do argentino, o São Paulo passa a contar com dois laterais esquerdos, sendo o outro o jovem Patryck.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, das quais foi titular em 66. Neste período, ele anotou sete assistências e marcou um gol. Devido à contusão, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no embate entre River e Instituto de Córdoba.

Através de imagens publicadas nas redes sociais do clube, é possível ver o grupo de atletas apenas em atividades de fortalecimento físico sob o comando do treinador Luis Zubeldía e de sua comissão técnica.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro, a equipe enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19, o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.