Nos pênaltis, Manchester United elimina Arsenal e avança à próxima fase Copa da Inglaterra

Neste domingo, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o Manchester United visitou o Arsenal no Emirates Stadium, empatou por 1 a 1 após 90 minutos e prorrogação, mas avançou nos pênaltis. O tento dos visitantes foi marcado por Bruno Fernandes, enquanto o brasileiro Gabriel Magalhães deixou tudo igual. Já nos pênaltis, Havertz, do Arsenal, foi o único a errar.

Agora, o United, que ainda contou com a expulsão de Dalot aos 11 minutos do segundo tempo, encara o vencedor do duelo entre Southampton e Swansea City na quarta fase do torneio. O jogo entre as duas equipes acontece nesta segunda-feira, às 13h30 (de Brasília). Já o Arsenal se despediu da competição.

Os Gunners retornam aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Tottenham pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece às 17h, no Emirates Stadium. Um dia depois, o Manchester United encara o Southampton, pela 21ª rodada. A bola rola às 17h, no Old Trafford.

Aos sete minutos do segundo tempo, Garnacho soltou para o português Bruno Fernandes. O atleta aproveitou o espaço e finalizou para o fundo da redes.

Porém, o atleta Dalot, do Manchester United, foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo ao receber o segundo amarelo. Assim, o Arsenal cresceu na partida e buscou o empate dois minutos após o ocorrido. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães arrematou ao gol e a bola ainda desviou, enganando o goleiro Altay Bayindir.

Já nos pênaltis, Bruno Fernandes, Diallo, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Joshua Zirkzee converteram.

Pelo lado do Arsenal, apesar dos acertos de Martin Odegaard, Rice e Partey, Havertz desperdiçou.