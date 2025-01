NBA e esportes americanos em colapso com os incêndios em Los Angeles

Os incêndios florestais na Califórnia continuam devastando a região e mudando drasticamente a rotina dos habitantes do estado. A destruição causada afeta inclusive celebridades e atletas, de diversas modalidades esportivas.

Agora foi a vez de JJ Redick, técnico do Los Angeles Lakers, da NBA, compartilhar sua dor ao falar sobre como perdeu sua casa no incêndio em Palisades, em Los Angeles.

O que aconteceu

JJ Redick esteve no local do incêndio na sexta-feira (10), para checar o estrago causado pelo incêndio que havia começado três dias antes. Em entrevista coletiva postada no X (antigo Twitter), um emocionado Redick deu mais detalhes sobre a tragédia.

Eu tinha que ver com meus próprios olhos, e não estava preparado para o que vi JJ Redick, técnico do Lakers

Quando os incêndios começaram na Califórnia, o Lakers estava em viagem disputando jogos da NBA. Chelsea, que é casada com Redick há quase 20 anos, fugiu com a babá e os filhos quando os incêndios começaram. Eles atualmente estão em um hotel.

É desvastação e destruição completas. Tudo se foi. Eu não acho que você pode se preparar para algo assim. Nossa casa se foi JJ Redick

Redick falou sobre as coisas que se perderam no incêndio. "Há certas coisas que você não pode substituir", disse o técnico do Lakers, relembrando desenhos feitos por seus filhos e outras memórias de sua família.

Lakers coach JJ Redick with a lot of perspective on losing his rental home in Pacific Palisades and supporting his neighbors pic.twitter.com/1RvQSCbYMD -- Mark Medina (@MarkG_Medina) January 10, 2025

Mais famílias afetadas

Além de JJ Redick, outros ícones dos esportes na Califórnia estão sofrendo com os incêndios. A mãe de Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, também precisou ser evacuada. Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, rival do Lakers na NBA, também foi deslocado com a famíla.

De acordo com o site TMZ, a casa de Kawhi também ficava em Palisades. O ala-pivô se ausentou da equipe em duelo contra o Denver Nuggets na quarta-feira (8) para evacuar a família.

Técnico dos Clippers, Tyronn Lue elogiou a atitude do astro na ocasião, mesmo após a derrota da equipe naquele dia por 126 a 103. "Você tem que cuidar de casa. Teve meu 100% do meu apoio", disse Lue ao ser indagado na entrevista coletiva pós-jogo sobre a ausência de Kawhi.

Maior astro do basquete nos últimos anos, LeBron James, do Lakers, lamentou a tragédia. "Rezem por todos no sul da Califórnia", escreveu ele no X.

Praying for everyone in Southern California!! ! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 -- LeBron James (@KingJames) January 8, 2025

Outros esportes também precisaram adiar partidas, incluindo até mesmo o hóquei no gelo. O jogo do Los Angeles Kings, na quarta-feira, pela NHL, precisou ser adiado na Crypto.com Arena, que é dividida com o Lakers. Na NFL, a liga de futebol americano, o duelo entre Minnesota Vikings e Los Angeles Rams, válido pelo Wild Card da NFC, precisou ser remarcado para Glendale, no Arizona.

Campeão olímpico, o ex-nadador Gary Hall Jr. perdeu medalhas em incêndio que destruiu sua casa. O ex-atleta de 50 anos desabafou que teve apenas três minutos para evacuar e não conseguiu salvar suas cinco medalhas de ouro, três pratas e dois bronzes. "Eu queria entreá-las aos meus filhos", disse ao TMZ.

Em meio a tudo isso, Ronda Rousey, ex-lutadora do UFC, deu à luz sua segunda filha em Los Angeles. "Nossa pequena garota veio ao mundo durante uma tempestade de vento em uma cidade em chamas, muito grata por ela chegar sã e salva", escreveu Ronda no Instagram.