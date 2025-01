Monteiro perde 2 match points e leva virada de Nishikori no Australian Open

Durante quase três sets inteiros, Thiago Monteiro sacou bem, jogou um tênis corajoso e ganhou a maior parte dos pontos importantes. Abriu 2 sets a 0 sobre o ex-top 5 Kei Nishikori e teve dois match points na reta final do terceiro set para avançar à segunda rodada do Australian Open. O japonês, contudo, se salvou, contou com erros do brasileiro no fim da parcial e arrancou para uma bela vitória de virada por 4/6, 6/7(4), 7/5, 6/2 e 6/3, em 4h06min de partida.

Com 35 anos e atual número 74 do ranking mundial, Nishikori agora soma 29 vitórias e oito vitórias na carreira em jogos de cinco sets. A partida deste domingo marcou a quinta vez que o asiático virou um jogo após perder os dois sets iniciais.

Em sua 11ª participação no Australian Open, Nishikori avança à segunda rodada pela nona vez. Seu próximo adversário será o vencedor do jogo entre o americano Tommy Paul (#12) e o australiano Christopher O'Connell (#64).

Os momentos-chave

A quebra que decidiu o primeiro set veio no no quinto game. Primeiro, Monteiro disparou um belíssimo forehand para deixar o placar em 15/40. No ponto seguinte, deu uma curtinha que Nishikori respondeu para fora. Depois disso, o brasileiro salvou um break point no sexto game, abriu 4/2 e manteve a dianteira até fazer 6/4.

No segundo set, Monteiro vinha confirmando seu serviço sem problemas até que perdeu dois ralis e cedeu dois set points a Nishikori (5/6, 15/40). O brasileiro, então, foi perfeito e se salvou com um ótimo saque e um forehand indefensável.

O cearense abriu o tie-break com mais um forehand vencedor, mas perdeu o mini-break de vantagem quando Nishikori fez uma linda passada de esquerda. O game seguiu parelho até que o japonês errou um smash com o placar em 4/4. Monteiro, então, confirmou um serviço para fazer 6/4 e, pouco depois, viu o rival errar outra esquerda. Game e segundo set, Monteiro: 7/6(4).

Depois de paralisar o jogo por nove minutos para ir ao banheiro, Nishikori voltou para o terceiro set ameaçando o saque do brasileiro, mas Monteiro novamente foi cirúrgico e salvou sete break points no primeiro game.

A parcial seguiu equilibrada até o décimo game, quando Nishikori cometeu dois erros e uma dupla falta, cedendo um match point ao brasileiro (4/5 e 30/40). O japonês, contudo, se salvou indo bem à rede e forçando um erro de Monteiro. Nishikori, porém, errou outra direita na sequência, cedendo um novo match point. Desta vez, um bom saque aberto salvou o asiático.

No 11º game, Nishikori finalmente quebrou o saque do brasileiro, contando com uma dupla falta e um erro de backhand de Monteiro. Com 6/5 no placar, o asiático confirmou o serviço e forçou o quarto set.

A partida mudou. O saque de Monteiro parou de entrar com a eficiência de antes, e Nishikori começou a devolver mais dentro da quadra e de forma agressiva. O brasileiro se salvou de dois break points no primeiro game do quarto set, mas acabou quebrado no terceiro game, quando Nishikori disparou uma paralela vencedora de direita. O set foi todo do japonês, que somou mais uma quebra, fez 6/2 e levou a decisão para o quinto set.

Monteiro, que já havia pedido um atendimento médico e foi tratado fora de quadra, não conseguiu equilibrar o jogo novamente. Perdeu o serviço mais uma vez no terceiro game e viu Nishikori, que errava menos e confirmava o saque sem drama, administrar a vantagem até completar a virada.

