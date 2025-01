Maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, Rebeca Andrade acompanha jogo entre Knicks e Bucks pela NBA

Na noite deste domingo, Rebeca Andrade, a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, esteve presente no Madison Square Garden e acompanhou a partida entre New York Knicks e Milwaukee Bucks, válida pela NBA.

Em um feito histórico para a ginástica brasileira, Rebeca subiu ao pódio mais alto no solo em 2024, durante as Olimpíadas de Paris, quando superou a lendária Simone Biles. Além do ouro no solo, a brasileira conquistou a prata no salto e no individual geral.

Rebeca Andrade is here ? pic.twitter.com/6WUXsA5qcP ? NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 12, 2025

Com sua performance excepcional, Rebeca contribuiu de forma decisiva para a conquista da medalha de bronze por equipes, um marco inédito para o país.

Ela é a maior medalhista da história do Brasil, com seis pódios (dois ouros, três pratas e um bronze) e vencedora do Troféu Rei Pelé da ginástica artística, entregue durante o evento do Prêmio Brasil Olímpico.

Sob os olhos da brasileira, o espetáculo do basquete norte-americano terminou com vitória dos Knicks, que superaram os Bucks por 140 a 136. Destaque para Jalen Brunson, que marcou impressionantes 44 pontos, e Karl-Anthony Towns, que chegou ao duplo-duplo ao anotar 30 pontos e 18 rebotes.