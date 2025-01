Lutador sofre corte profundo em vitória controversa no UFC Vegas 101; veja

Um dos destaques do card do UFC Vegas 101, realizado no sábado (11), Roman Kopylov pode dizer que deu o sangue pela sua impressionante, ainda que controversa, vitória sobre Chris Curtis. Isso porque, durante o combate, vencido por ele com um nocaute no último segundo de luta, o russo sofreu um corte profundo um pouco acima da sobrancelha direita e precisou receber tratamento médico ao final do evento.

A imagem da feia lesão sofrida por Kopylov - antes e depois dos pontos - foi compartilhada por Dana White, presidente do Ultimate, através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo). Pela foto do pós, é possível ver que o lutador russo precisou de, pelo menos, dez pontos para fechar o corte na sua cabeça.

Controvérsia

O russo também chamou a atenção dentro do octógono. No card principal do UFC Vegas 101, Roman Kopylov conseguiu uma vitória 'no soar da buzina' contra o americano Chris Curtis.

O problema é que a interrupção do árbitro central Mark Smith, após um poderoso chute alto de Kopylov na cabeça do americano, foi considerada por muitos como precipitada, já que Curtis não ficou totalmente fora de ação. Assim, mesmo que o russo pudesse garantir uma vitória nas papeletas dos juízes, o combate terminou de forma controversa e polêmica.