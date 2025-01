Luisão é anunciado com boas expectativas no Santos, mas com alerta sobre cartões

O Santos, enfim, oficializou a contratação de Luisão. O zagueiro de 21 anos assinou um contrato válido até o final de 2028. O garoto estava no Novorizontino antes de acertar com o Peixe e chega com boas expectativas após se destacar ao longo de 2024.

Ao todo, Luisão disputou 41 partidas com a camisa do Tigre na última temporada, sendo 37 entre os titulares. Além disso, foram três bolas na rede.

O novo reforço do Santos, aliás, foi o zagueiro que mais atuou pelo Novorizontino em 2024. A efeito de comparação, o segundo da posição que mais entrou em campo foi Rafael Donato, com 34 aparições.

Em relação ao elenco do Peixe do ano passado, Luisão perde apenas para o Gil, que foi acionado por Fábio Carille em 50 compromissos.

O jogador de 21 anos, porém, tem um número elevado de cartões. Foram 13 amarelos e três vermelhos, sendo um direto e dois após receber duas advertências.

Um destes vermelhos, aliás, foi traumático. O Novorizontino precisava apenas de uma vitória, em casa, contra o Paysandu. Os paulistas venciam por 1 a 0, mas Luisão acabou sendo expulso e permitiu que os paraenses buscassem o empate. No fim, o resultado custou bem caro, já que o Tigre não subiu à Série A.

Agora, Luisão chega ao Santos do técnico Pedro Caixinha para disputar posição com Zé Ivaldo, recém-contratado, Gil, João Basso e Luan Peres.

O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).