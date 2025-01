Lucas Pinheiro Braathen erra e não completa o slalom gigante na Copa do Mundo de esqui alpino

Depois de conquistar a medalha de prata no slalom no sábado, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen errou e não completou a disputa do slalom gigante na etapa de Adelboden (Suíça) da Copa do Mundo de esqui alpino neste domingo.

Braathen começou bem a sua descida e chegou a fazer a terceira melhor parcial do segundo setor do percurso. Na sequência, porém, entrou com muita velocidade em uma curva, saiu do percurso de 1.290 m, não contornou uma das portas e não completou a bateria. Como não ficou entre os 30 primeiros, não se classificou para realizar a segunda e decisiva descida.

O título do slalom gigante em Adelboden ficou com o esquiador da casa Marco Odermatt, atual campeão olímpico da prova. Outro suíço, Loïc Meillard, faturou a medalha de prata, e o italiano Luca de Aliprandini completou o pódio.

A próxima etapa da Copa do Mundo de esqui alpino acontece em Wengen, também na Suíça. As disputas serão apenas no masculino, com o slalom programado para o dia 19 de janeiro.