Lesionado, Johnny Walker anuncia sua saída do card do UFC 311

Não vai ser dessa vez que Johnny Walker vai voltar ao octógono mais famoso do mundo. Originalmente escalado para enfrentar Bogdan Guskov no card do UFC 311, que acontece no próximo dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA), o meio-pesado (93 kg) brasileiro precisou se retirar do combate devido a uma lesão.

A notícia foi divulgada pelo próprio lutador brasileiro, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Apesar de não especificar qual foi a lesão que o impediu de competir no UFC 311, Johnny deixou claro que a mesma foi grave o bastante para deixá-lo incerto sobre seu desempenho no próximo sábado. Portanto, sem querer se expor a uma nova derrota que poderia afetar sua carreira, o meio-pesado optou por se retirar do combate contra Guskov.

"Fala, galera. Tive que sair da minha luta por causa de uma lesão. Não vou mais estar competindo no UFC 311, no próximo fim de semana. Espero que meu oponente arrume uma reposição bem rápido e o UFC consiga colocar uma reposição bem rápido para o Bogdan. (Ele) treinou muito duro e não quero que ele fique sem luta. Devido a uma lesão que tive, tenho que pular fora. Vou recuperar o mais rápido possível para voltar o mais rápido possível. Agora que eu sou pai, tenho que tomar as decisões corretas e correr atrás para poder sustentar minha família, fazer o melhor para a minha família. Obrigado a todo mundo que tem mandado mensagens positivas", anunciou Walker.

Obrigação de vencer

A decisão do brasileiro se justifica também pela complexidade do momento que vive no Ultimate. Sem vencer desde maio de 2023, Johnny Walker vem de duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado), retrospecto que o fez perder posições no ranking dos meio-pesados, onde ocupa atualmente o 10º lugar.

Em consequência da má fase, Johnny vê sua continuidade no principal evento de MMA do mundo sob risco. Por isso, o lutador carioca, que no início de sua caminhada no UFC foi visto como uma grande promessa da categoria, parece acertar ao decidir não subir no octógono lesionado, potencialmente colocando seu futuro em uma situação perigosa.

