Jornal espanhol vê Vini Jr. como 'reflexo da tragédia' em goleada do Barça

Do UOL, em Santos (SP)

O jornal "Mundo Deportivo", da Espanha, viu Vini Jr. como símbolo da derrota do Real Madrid por 5 a 2 para o Barcelona neste domingo (12), pela Supercopa da Espanha.

O que aconteceu

Vini teve atuação apagadíssima na goleada sofrida pelo Real para o rival Barcelona na Arábia Saudita.

O "Mundo Deportivo" escreveu que o atacante brasileiro foi o reflexo de uma atuação muito ruim do Real Madrid.

Ninguém melhor que Vini refletiu a tragédia do Real Madrid na final da Supercopa, espancado durante uma hora até a expulsão de Szczesny por um Barcelona em estado de graça. O brasileiro foi incapaz de superar um Koundé colossal que sempre teve ao seu lado a escola de Araujo. O camisa 7 do Real Madrid, apoio do Madrid nos dias grandes, não mostrou sequer seu espírito indomável e rebelde que o caracteriza nas boas e nas más

Marca

O jornal espanhol publicou que Ancelotti deveria agradecer por só tomar cinco gols, questionou a atuação de Tchouaméni e destacou o "recital" de Lamine Yamal.

Enquanto um time mordia, o outro olhava. O plano do Real Madrid foi incompreensível. Ancelotti explicou muito mal aos jogadores ou eles não quiseram ouvi-lo. E aí está o resultado: uma goleada que causam dano e são sempre lembradas

AS

O jornal espanhol AS escreveu que o Real Madrid foi o touro e o Barcelona o toureiro.