Inter de Milão vence a 6ª seguida e pressiona o Napoli na briga pela ponta do Italiano

A Inter de Milão conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Italiano e se aproximou do líder Napoli ao derrotar o Venezia por 1 a 0, neste domingo, no Pier Luigi Penzo, pela 20ª rodada. O gol da vitória econômica foi marcado por Darmian aos 16 minutos do primeiro tempo.

O resultado serviu para jogar pressão sobre o Napoli, já que a diferença entre eles caiu para um ponto (44 a 43). A Inter de Milão tem um jogo a menos e pode assumir a liderança em caso de vitória.

O duelo serviu também para a Inter aumentar o tabu sobre o rival, já que a última derrota ocorreu em 1999, pelo Campeonato Italiano. Neste período, foram sete jogos, com seis vitórias e um empate da equipe de Milão.

O primeiro tempo foi de total domínio da Inter, que criou as principais oportunidades e não deixou o adversário ameaçar. O Venezia não conseguiu desferir um chute no gol, apesar de atuar com o apoio de seus torcedores.

A Inter não teve muito espaço para atacar e também foi pouco criativa. No entanto, fez o suficiente para abrir o placar aos 16 minutos. Darmian aproveitou a sobra dentro da área e mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Venezia precisou sair da defesa e conseguiu criar a sua primeira chance de gol. Doumbia pegou o rebote e viu o goleiro Yann Sommer fazer uma grande defesa para impedir o empate. Do outro lado, a Inter também atacava, tanto que Filip Stankovic protagonizou um milagre na tentativa de Davide Frattesi.

A Inter se acomodou no resultado e precisou suportar uma pressão no fim para sair com a vitória. Aos 29, Busio mandou na trave. Já Pohjanpalo teve uma última chance, já nos acréscimos, mas chutou no meio do gol, facilitando a defesa de Sommer.

Mais cedo, o Genoa recebeu o Parma e venceu por 1 a 0, subindo para 11º lugar, com 23 pontos, e impedindo que o adversário se distanciasse da zona de rebaixamento. O Parma ocupa a 17ª colocação, com 19.