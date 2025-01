Hall da Fama do UFC, Khabib Nurmagomedov é retirado de voo nos EUA

Ex-campeão peso-leve (70 kg) e membro do Hall da Fama do UFC, Khabib Nurmagomedov foi retirado de um voo da 'Alaska Airlines' nos Estados Unidos. O vídeo da discussão do russo com uma funcionária da companhia aérea norte-americana que terminou com a sua saída do avião viralizou nas redes sociais neste domingo (12).

As imagens mostram o ex-lutador sendo convidado a mudar de assento no avião. Depois da negativa por parte de Khabib, a comissária de bordo da 'Alaska Airlines', então, avisa ao russo que um supervisor seria chamado para escoltá-lo para fora da aeronave. Com a chegada do funcionário, o Hall da Fama do UFC se levanta de sua poltrona e deixa o local.

Aparentemente, o imbróglio teve início pela presença de Khabib em uma poltrona localizada em uma das saídas de emergências da aeronave e de sua capacidade de se comunicar em inglês para, em caso de necessidade, auxiliar os outros passageiros do voo. Porém, ao ser informada que a língua não seria um problema pelo ex-campeão do UFC, a funcionária mudou o discurso e alegou que os comissários de bordo não se sentiam confortáveis com Nurmagomedov sentado na saída de emergência do avião.

Se sentindo injustiçado, o russo - sem alterar a voz - manteve sua posição irredutível de permanecer no lugar que estava previamente marcado para sua viagem. A comissária de bordo, então, chamou o supervisor, que acompanhou o ex-lutador de MMA para fora da aeronave, sem resistência.

Um dos maiores de todos os tempos

Khabib Nurmagomedov se aposentou do MMA profissional em 2020, com um cartel irretocável de 29 vitórias - 19 delas pela via rápida - e nenhuma derrota. O currículo do ex-campeão peso-leve do UFC e o domínio que demonstrava sobre os oponentes dentro do octógono o colocaram entre os maiores lutadores de todos os tempos, na opinião da maior parte da comunidade das lutas. Desde que pendurou as luvas, 'The Eagle' passou a servir como treinador de seus antigos companheiros de treino e tem sido bem-sucedido, com campeões nas principais organizações do mundo, entre eles, Islam Makhachev no Ultimate e seu primo Usman Nurmagomedov no Bellator.

