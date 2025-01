Grizzlies viram e vencem Timberwolves no fim em jogo emocionante da NBA

O Memphis Grizzlies protagonizou uma daquelas viradas épicas na NBA. Na noite deste sábado (11), venceu de virada o Minnesota Timberwolves por 127 a 125, com uma cesta a 18 segundos do fim da partida, realizada no Target Center, com a presença de quase 19 mil torcedores.

Com a vitória, os Grizzlies se recuperam da derrota para o Houston Rockets e continuam no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 25 triunfos, apenas atrás de Oklahoma City Thunder (31) e do próprio Houston Rockets (25). Os Timberwolves aparecem em oitavo, com 20.

Ja Morant se destacou no final da partida ao acertar duas bandejas que garantiram o triunfo dos Grizzlies. No entanto, teve uma produção abaixo da expectativa com apenas 12 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Anthony Edwards ainda teve duas chances de dar o triunfo para os Timberwolves, mas não estava em um bom dia e acabou desperdiçando os arremessos.

Edwards terminou a partida com 15 pontos, cinco rebotes e seis assistências. O cestinha foi Jaren Jackson Jr. com 33 pontos, oito rebotes e uma assistência. Donte DiVincenzo anotou 27.

Destaque também para o Miami Heat, que conquistou a terceira vitória consecutiva na NBA ao derrotar o Portland Trail Brazers por 119 a 98. Com isso, subiu para o sexto lugar da Conferência Leste, com 20 vitórias. O Cleveland Cavaliers lideram com impressionantes 33 triunfos.

O armador Tyler Herro foi o nome da partida ao anotar 32 pontos, cinco rebotes e cinco assistências nos 31 minutos que esteve em quadra no Moda Center.

Neste sábado, aconteceria também a partida entre Atlanta Hawks e Houston Rockets, que acabou sendo adiada por causa de uma tempestade de neve e gelo. A decisão foi tomada "para priorizar a segurança de jogadores, torcedores e funcionários devido ao clima severo e às perigosas condições na área de Atlanta

Confira os resultados da noite deste sábado:

Phoenix Suns 114 x 106 Utah Jazz

Detroit Pistons 123 x 114 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 125 x 127 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 98 x 119 Miami Heat

Acompanhe os jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizard x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x Charlotte Hornets