Fluminense só empata e Carioca fecha 1ª rodada sem triunfos dos grandes após 51 anos

Assim como os rivais, o Fluminense não conseguiu vencer na estreia do Campeonato Carioca. Neste domingo, também jogando com time alternativo, recebeu o Sampaio Corrêa no estádio Moça Bonita, em Bangu, e empatou sem gols.

Com o resultado, cada time soma um ponto na tabela de classificação. A competição é liderada pelo Madureira, único a vencer por dois gols de diferença, ao fazer 2 a 0 no Volta Redonda.

No sábado, o Botafogo já havia perdido para o Maricá, por 2 a 1, enquanto o Vasco empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1. Mais cedo neste domingo, o Flamengo foi superado pelo Boavista por 2 a 1. A última vez que todos os quatro grandes não venceram na estreia foi em 1974, há 51 anos.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, em jogo marcado para quarta-feira, às 21h30. Um pouco antes, às 18h30, o Sampaio Corrêa pega o Nova Iguaçu no Laranjão.

Logo no começo do jogo, Paulo Baya fez excelente jogada pela esquerda. Após invadir a área e balançar na frente do adversário, chutou forte de esquerda, mas a bola subiu muito e foi para fora.

O Sampaio Corrêa respondeu em chute de longe de Gabriel Agu, que saiu pelo lado direito do goleiro Vitor Eudes. Na sequência, o time quase abriu o placar com Luan Gama, que cabeceou no cantinho. Vitor Eudes precisou fazer grande defesa e a bola ainda bateu na trave.

No segundo tempo, o Fluminense respondeu da mesma forma quando João Neto se antecipou e completou o cruzamento de qualquer maneira, acertando o travessão. Depois, Isaque recebeu excelente passe dentro da área, mas chutou em cima do goleiro Zé Carlos, que saiu bem do gol para salvar o Sampaio Corrêa.

Em outro cruzamento de Riquelme Felipe, Paulo Baya cabeceou na segunda trave, mas Zé Carlos fez outra grande defesa. Riquelme ainda fez nova jogada pela direita e chutou cruzado, mas o goleiro defendeu tranquilo.

O Sampaio conseguiu respirar em chute de longa distância de Marreta, obrigando Vitor Eudes a defender em dois tempos. Depois, Max também tentou, mas o chute foi para fora. Apesar de mais algumas chances para os dois lados, o placar não se alterou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel e Rafael Monteiro; Wallace Davi (Gustavo Cintra), Thiago Henrique e Isaque (Luan Brito); Riquelme Felipe (Esquerdinha), João Neto e Paulo Baya. Técnico: Marcão.

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Eliandro (Iacovelli), Lucas Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Gabriel Agu (Rodrigo Dantas), Daniel Vançan (Lucas Carvalho), Luan Gama e Rafael Pernão; Max (Igor Goularte) e Elias (Octávio). Técnico: Alfredo Sampaio.

CARTÕES AMARELOS - Manoel e Rafael Monteiro (Fluminense); Luan Gama e Rafael Pernão (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ).