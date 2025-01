Fluminense fecha primeira rodada do Carioca diante do Sampaio Corrêa em Moça Bonita

A última partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca acontecerá neste domingo, entre Fluminense e Sampaio Corrêa. O confronto envolve duas equipes que não empolgaram na última temporada, mas que buscaram se recompor para iniciar 2025 de uma maneira diferente. O estádio de Moça Bonita, localizado em Bangu, será o palco do duelo, que terá início às 19h.

Fora de campo, o Fluminense começou 2025 atrás de alguns reforços, que não animaram muito a torcida. A diretoria acertou as contratações do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Freytes, do lateral-esquerdo Renê, do volante Hércules e dos atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.

Assim como os outros três grandes do Rio de Janeiro, o Fluminense não terá seus principais jogadores disponíveis. Apesar disso, o grupo contará com alguns nomes experientes, como os zagueiros Manoel e Ignácio, o goleiro Vitor Eudes, de 26, e o atacante Lelê, de 27.

Entre os jovens, o atacante Riquelme Felipe, de 17 anos, chama atenção. O garoto de Xerém está inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não foi relacionado para os primeiros jogos com o objetivo de compor o elenco no início do estadual. Dos reforços anunciados até o momento, Paulo Baya é o que tem mais chance de atuar.

A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Marcão e a provável formação tem: Vitor Eudes; Kaio Borges, Manoel, Ignácio e Esquerdinha (Raphael Monteiro); Felipe Andrade, Victor Hugo e Riquelme Felipe; Isaque, Paulo Baya (João Neto) e Lelê.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa disputará a elite do futebol carioca pela segunda vez em sua história. O clube é treinado por Alfredo Sampaio e é mais um dos que se reforçaram bastante para o início da competição. Ex-zagueiro, o técnico atuou em equipes como Fluminense e América como jogador, encerrando a carreira aos 32 anos. Como técnico, já comandou times como Portuguesa, Bangu, Madureira e Vasco.

O zagueiro Marreta, que chega após vestir as cores do Petrópolis, o meia Daniel Vançan, que estava no Mixto-MT, e os atacantes Rafael Pernão e Octávio, que foram contratados após defenderem Artsul e Zinza, respectivamente, foram alguns dos atletas anunciados para esta temporada. Além disso, a diretoria acertou a volta do experiente atacante Elias, que tem 38 gols e 68 jogos com a camisa do time de Saquarema.

Para a estreia a formação inicial deve ser esta: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Daniel Vançan, Agu e Luan; Rafael Pernão, Max e Elias.