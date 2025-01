Fluminense empata sem gols com Sampaio Corrêa pela estreia do Carioca

O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, neste domingo, em Moça Bonita. Com o resultado, as duas equipes terminam a primeira rodada do Campeonato Carioca com um ponto.

O Fluminense criou as melhores chances durante os 90 minutos, mas parou nas boas defesas do goleiro Zé Carlos, do Sampaio Corrêa.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa encara o Nova Iguaçu, na Baixada.

Fim de jogo. Fluminense 0x0 Sampaio Corrêa. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. pic.twitter.com/bh3L7gKVpZ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 12, 2025

O jogo

O Fluminense iniciou a partida com uma postura ofensiva e assustou logo aos dois minutos. Paulo Baya fez boa jogada e chutou próximo do gol. O Sampaio Corrêa não se intimidou e respondeu em chute de Gabriel Agu.

A equipe da Região dos Lagos quase marcou aos 16 minutos. Luan aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Vitor Eudes. Já o Fluminense respondeu em chute de Riquelme, que parou no goleiro Zé Carlos.

No entanto, com o passar do tempo, o jogo caiu de rendimento. Tanto Fluminense quanto Sampaio Corrêa buscavam o ataque, mas abusavam dos erros. Com isso, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense quase marcou aos cinco minutos. João Pedro foi lançado, se antecipou ao goleiro, mas viu a bola bater na trave. Em seguida, Isaque recebeu passe e chutou para grande defesa de Zé Carlos.

Os tricolores se animaram com os lances e criaram nova chance aos 15 minutos. Paulo Baya aproveitou cruzamento e cabeceou em cima de Zé Carlos, que mais uma vez salvou o Sampaio Corrêa.

O Sampaio Corrêa melhorou a marcação após os sustos e equilibrou o jogo. Os visitantes conseguiram assustar aos 27 minutos, em chute de longe de Marreta. Em seguida, Max foi lançado na área e finalizou na rede pelo lado de fora.

O Fluminense só voltou a criar boa chance aos 30 minutos. Thiago Henrique recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.

Na parte final, o confronto voltou a ficar equilibrado, mas sem chances para ambos os lados. Com isso, Fluminense e Sampaio Corrêa tiveram que se contentar com o empate em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 12 de janeiro de 2025, domingo



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Coelho Santos



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu



VAR: Alexandre Vargas Tavares e Jesus

Cartões amarelos: Manoel e Rafael Monteiro (Fluminense); Luan e Rafael Pernão (Sampaio Corrêa)

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Davi e Rafael Monteiro; Wallace (Gustavo Cintra), Thiago Henrique e Isaque (Luan Brito); Riquelme (Esquerdinha), João Neto e Paulo Baya



Técnico: Marcão

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Eliandro (Iacovelli), Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Gabriel Agu (Rodrigo Dantas), Vançan (Lucas) e Luan; Rafael Pernão (Igor Goularte), Max e Elias (Octávio)



Técnico: Alfredo Sampaio