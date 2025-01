Flamengo x Boavista: horário e onde assistir à estreia do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Boavista estreiam, neste domingo, no Campeonato Carioca de 2025. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Sergipe, pela primeira rodada.

O jogo tem transmissão da Band (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla vai disputar as quatro primeiras rodadas do Estadual com um time alternativo. A equipe principal está nos Estados Unidos para disputar a pré-temporada. Dos mais experientes, Carlinhos, Pablo, Lorran e Cleiton estão no elenco. Esse time faz todas as partidas no Nordeste.

O Boavista foi o vice-campeão da Taça Rio na temporada passada. O clube já anunciou diversos reforços, como Raí, Matheus Alessandro e Diego Loureiro.

Flamengo x Boavista - 1ª rodada do Carioca

Data e hora: 12 de janeiro de 2025, às 16h

Local: Arena Batistão, em Sergipe

Transmissão: Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (YouTube)