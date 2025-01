Flamengo estreia no Carioca com derrota contra o Boavista em Aracaju

Com um time alternativo em campo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca de forma decepcionante. Os rubro-negros perderam por 2 a 1 para o Boavista, neste domingo, em Aracaju.

O Boavista abriu o placar no primeiro tempo, com Zé Vitor. O Flamengo empatou na etapa final, com Carlinhos. Porém, a equipe da Região dos Lagos voltou a ficar em vantagem por meio de Raí.

Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Madureira, em Campina Grande, pelo Campeonato Carioca. No mesmo dia, o Boavista visita o Maricá, pelo mesmo torneio.

Fim de jogo em Aracaju. O Flamengo perde para o Boavista por 2 a 1 em sua estreia no Campeonato Carioca. #CRF ? Paula Reis / CRF pic.twitter.com/LbURmg5bEC ? Flamengo (@Flamengo) January 12, 2025

O Boavista conseguiu inaugurar o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. Vitor acertou cruzamento na cabeça de Zé Vitor, que mandou para a rede.

O revés foi sentido pelos rubro-negros. Tanto que o Boavista quase ampliou nos minutos finais. Marthã cabeceou para grande defesa de Dyogo Alves. Depois, Zé Vitor levou perigo ao Flamengo.

O segundo tempo começou movimentado. Lorran fez boa jogada e finalizou com perigo. O Boavista respondeu em seguida. Caetano cruzou, a bola bateu em Pablo e quase foi para o gol. Depois, Raí obrigou Dyogo Alves a fazer boa defesa.

Aos 10 minutos, o Flamengo chegou ao empate. Lorran chutou, a bola bateu no travessão e sobrou para Carlinhos cabecear com sucesso. O gol animou o Flamengo, que seguiu com a postura ofensiva.

O Boavista, porém, aproveitou os espaços para marcar o segundo, aos 21 minutos. Resende chutou colocado e viu a bola bater no travessão. Gabriel Conceição pegou o rebote e cabeceou mal, mas Raí apareceu para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 2 BOAVISTA

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)



Data: Domingo, 12 de janeiro de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Assistentes: Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudêncio



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartões amarelos: Fabiano, Pablo, Rayan e Thiaguinho (Flamengo)

GOLS:



FLAMENGO: Carlinhos, aos 10min do segundo tempo



BOAVISTA: Zé Vitor, aos 35min do primeiro tempo; Raí, aos 21min do segundo tempo

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales (Guilherme Santos), Pablo, Cleiton e Zé Weliton; Rayan (Caio), Fabiano (João Alves) e Lorran; Thiaguinho (Felipe Teresa), Carlinhos e Guilherme Gomes (Shola)



Técnico: Cléber dos Santos

BOAVISTA: André; Vitor, Gabriel, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Caetano (Resende), Zé Matheus e Marthã (Sheldon); Matheus Alessandro (Abner), Raí e Zé Vitor (Gabriel Conceição)



Técnico: Cláudio Zanardi