'Vou encher o saco': Filipe Luís dá até carrinho em treino do Fla; veja

O que aconteceu

O treinador impressionou por sua intensidade no primeiro treino da equipe principal na pré-temporada nos EUA. A delegação flamenguista chegou no país no último sábado (11) e realizou atividade na noite do mesmo dia.

Filipe Luís se mostrou muito ativo, dando instruções e incentivando constantemente os jogadores: "Vou encher o saco até o final para melhorar". A cena que ocorreu durante o treinamento em Gainesville foi gravada pelo canal Flazoeiro e publicada nas redes sociais.

Ele participou de exercícios e deu até carrinho para simular um marcador adversário. O lateral, por pouco, não interceptou a bola no lance. Durante a atividade, o comandante também dava feedbacks, elogiava os atletas e alternava entre o português e o espanhol.

O Rubro-negro realizará oito dias de treinos nos EUA e enfrentará o São Paulo no dia 19. O retorno para o Rio de Janeiro está marcado para o dia seguinte. Enquanto isso, o time alternativo do Fla disputa as partidas do início do Carioca.