Falcon x Corinthians: veja informações e onde assistir ao duelo pela 2ª fase da Copinha

O Corinthians enfrenta o Falcon-SE nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, a famosa Copinha. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O Timão se classificou no segundo lugar do Grupo 27. A equipe de Orlando Ribeiro ganhou seus dois primeiros jogos no torneio, contra Porto Velho e Rio Branco, mas foi derrotado pelo Santo André na terceira rodada, por 2 a 0.

Do outro lado, o Falcon passou na liderança do Grupo 28. O time sergipano empatou duas vezes, mas venceu o duelo diante do Aster, por 2 a 0, e garantiu a vaga.

O duelo será definido em jogo único. Em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis. O time que passar irá enfrentar na terceira fase o vencedor do confronto entre Santo André e Vila Nova.

Atual campeão, o Corinthians defende o título e busca o 12º troféu da Copinha de sua história. O time do Parque São Jorge é o que mais vezes conquistou o principal torneio de base.

Onde assistir Falcon x Corinthians?

A partida será transmitida pela CazéTV, através do YouTube. O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.