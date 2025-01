Cruzeiro sofre contra o América-RJ, mas avança nos pênaltis na Copinha

A largada na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi fácil para o Cruzeiro, mas o clube mineiro cumpriu seu objetivo e avançou no mata-mata. Jogando contra o América-RJ, o time mineiro se classificou nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal.

Jogando no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, o Cruzeiro saiu na frente, com gol de Matheus Fortunato aos 40 minutos do primeiro tempo. Porém, cinco minutos depois, o América-RJ igualou o marcador com Janderson. Depois de um segundo tempo equilibrado, nenhum dos lados conseguiu transformar chances criadas em bola na rede, e a decisão ficou para as penalidades.

Nas disputas de pênaltis, o goleiro Marcelo apareceu para fazer a diferença para o Cruzeiro. O arqueiro celeste defendeu a cobrança de Cayo, e viu seus companheiros converterem todas as cinco cobranças para carimbar a classificação à 3ª fase.

No outro duelo, Criciúma e Santa Cruz protagonizaram um embate com desfecho semelhante. Na cidade de Bálsamo, catarinenses e pernambucanos não conseguiram movimentar o placar em 90 minutos, e o classificado foi definido nos pênaltis. Pelo placar de 3 a 1, o Criciúma bateu o Santa Cruz e garantiu vaga na próxima fase da Copinha.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO

Água Santa-SP 2 x 1 Linense-SP

Guarani-SP 3 x 0 CA Bandeirante-SP

Ferroviária-SP 2 (7) x (6) 2 Vitória-BA

Desportivo Brasil-SP 1 x 2 Bahia-BA

Ponte Preta-SP 2 x 0 Votuporanguense-SP

São José-RS 0 x 3 Santos-SP

Juventude-RS 1 x 0 XV de Jaú-SP

Cruzeiro-MG 1 (5) x (3) 1 América-RJ

Criciúma-SC 0 (3) x (1) 0 Santa Cruz-PE