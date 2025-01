Com dois de Raphinha, Barcelona goleia Real Madrid e conquista Supercopa da Espanha pela 15ª vez

A Supercopa da Espanha da temporada 2024/25 é do Barcelona. Neste domingo, o time catalão goleou o Real Madrid no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, por 5 a 2, e conquistou o título pela 15ª vez em sua história.

Os merengues saíram na frente, através de Mbappé, mas o Barça virou com Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha (duas vezes) e Balde. Rodrygo ainda descontou para o Real Madrid na etapa final, quando os catalães perderam o goleiro Szczesny por expulsão.

O Barcelona, portanto, volta a vencer rival de goleada nesta temporada e vence e Supercopa da Espanha pela 15ª vez, aumentando a vantagem sobre o Real, que soma 13 troféus da competição.

Campeão, o Barça retorna a campo já nesta quarta-feira. A equipe de Hansi Flick encara o Real Betis a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O Real Madrid, por sua vez, busca a reabilitação contra o Celta de Vigo, também pelas oitavas da Copa do Rei. A bola rola às 17h30 desta quinta-feira, no Santiago Bernabéu.

Como foi o jogo?

O Real Madrid saiu em vantagem na decisão. Aos quatro minutos, Mbappé recebeu de Vinicius Junior em um rápido contra-ataque e disparou em direção à área. Ele pedalou, passou sobre o zagueiro e chutou na saída de Szczesny para abrir o placar a favor dos merengues.

No entanto, o Barcelona deixou tudo igual aos 21. Lamine Yamal fez bela jogada individual e bateu sem chances para o goleiro Courtois, empatando a final. Os catalães tiveram um pênalti a favor aos 34 minutos. Lewandowski finalizou firme e converteu a cobrança, virando o marcador.

Não demorou nem três minutos para o Barça aumentar a vantagem. Desta vez, Raphinha recebeu belo lançamento e voou para cabecear e anotar o terceiro da equipe de Hansi Flick.

Ainda deu tempo do Barcelona fazer o quarto no primeiro tempo. Raphinha puxou contragolpe após passe de Yamal, ajeitou para Balde e viu o ala chutar cruzado, no canto, ampliando o marcador. Um atropelo!

O time catalão não diminuiu o ritmo e marcou o quinto logo no início da etapa final. Com só dois minutos, Raphinha fez linda jogada após receber de Casadó e tocou na saída de Courtois. Goleada na Arábia Saudita.

O Real Madrid descontou aos 14 minutos, através de um belo gol de Rodrygo em cobrança de falta. O time até tentou pressionar nos minutos finais, mas não foi capaz de encostar no placar e viu o rival Barcelona erguer a taça.