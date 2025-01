Barcelona massacra o Real Madrid com show de Raphinha e vence a Supercopa

O Barcelona massacrou o Real Madrid para vencer a Supercopa da Espanha. O time catalão venceu por 5 a 2.

Como foi o jogo

O Barcelona saiu atrás, mas nunca perdeu o controle da partida e fez um primeiro tempo arrasador na Arábia Saudita.

O Real marcou com Mbappé, mas levou a virada (e a goleada) ainda nos primeiros 45 minutos.

O Barça empatou com Lamine Yamal, virou com Lewandowski e também marcou com Raphinha e Balde antes do intervalo.

No começo da etapa final, Raphinha, o melhor em campo, marcou o segundo dele e o quinto do Barcelona. Dois gols e uma assistência para o brasileiro.

O Real Madrid esboçou uma reação aos 15 minutos do segundo tempo, porém, foi só um susto.

Szczesny foi expulso por falta fora da área e deixou o Barça com um a menos. Na cobrança, Rodrygo marcou um bonito gol e descontou.

O Real se lançou ao ataque, mas viu o Barcelona se defender bem para garantir o resultado. São duas goleadas consecutivas para os catalães.. 4 a 0 em outubro de 2024 e 5 a 2 agora.

O Real Madrid nunca esteve capaz de marcar o Barcelona. Com sérios problemas defensivos, o time de Ancelotti ainda viu Vini Jr e Bellingham em noites discretíssimas.

Raphinha comemora após marcar para o Barcelona contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Lances importantes

1 a 0 Real Madrid. Aos 5 minutos, Mbappé arrancou, passou por Balde e abriu o placar em contra-ataque.

A reação. Aos 22 minutos, Yamal fez fila e bateu bonito da entrada da área para empatar.

A virada. No minuto 36, Lewandowski converteu pênalti com categoria.

3 a 1. Aos 39, Koundé cruzou com perfeição e Raphinha cabeceou bonito.

Virou passeio. No fim do primeiro tempo, Balde recebeu de Raphinha e deslocou Courtois. 4 a 1.

5 a 1. Aos 3 minutos do segundo tempo, Raphinha deixou a defesa do Real Madrid estatelada e bateu cruzada para marcar o segundo dele e o quinto do Barcelona.

5 a 2. No minuto 15 da etapa final, o Real Madrid esboçou uma reação. O goleiro Szczesny fez falta fora da área e foi expulso. Rodrygo descontou em bonita cobrança de falta.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 5 x 2 REAL MADRID

Local: Estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita

Data: 12 de janeiro de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Iñigo Martínez, Lewandowski e Araújo (Barcelona) e Tchouameni, Camavinga, Rudiger e Asencio (Real Madrid)

Cartão vermelho: Szczesny (Barcelona)

GOLS:

Barcelona: Raphinha (2), Lewandowski, Lamine Yamal e Balde

Real Madrid: Mbappé e Rodrygo

BARCELONA: Szczesny, Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez (Ronald Araújo) e Balde; Casadó, Gavi (Iñaki Peña) e Pedri; Lamine Yamal (Dani Olmo), Raphinha (Fernán Torres) e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vásquez (Modric), Tchouaméni (Asencio), Rudiger e Mendy (Fran Garcia); Camavinga (Ceballos) e Valverde; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr (Brahim Díaz).; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti