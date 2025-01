Atlético de Madrid confirma bom momento, derrota Osasuna e retoma a liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid conquistou a oitava vitória consecutiva e retomou a liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar o Osasuna por 1 a 0, neste domingo, no estádio Metropolitano, pela 19ª rodada. O time de Diego Simeone vive grande fase na temporada e conquistou o segundo triunfo de 2025, já que havia vencido o Marbella, pela Copa do Rei, por 1 a 0.

Com 44 pontos, o Atlético de Madrid volta a ultrapassar o Real Madrid, que acabou caindo para o segundo lugar, com 43. O Barcelona, que vive uma sequência negativa na competição, é o terceiro, com 38. O Athletic Bilbao completa o G-4, com 36.

O Atlético ainda melhorou o retrospecto para cima do rival. Em 94 jogos, venceu 50, empatou 15 e perdeu 29. Em um recorte recente, o time de Madri levou a melhor sobre o Osasuna 12 vezes nos últimos 13 confrontos

A partida teve a cara do técnico Simeone: truncada, com lances fortes e com poucas chances claras de gol. O Atlético tomou a iniciativa e chegou a marcar com Griezmann, logo aos sete minutos, mas a arbitragem anotou impedimento do atacante e anulou o lance.

Com quase 70% de posse de bola, o Atlético cadenciou todo o primeiro tempo, não sofreu, mas também não teve grandes chances, apesar do apoio dos quase 65 mil torcedores que estiveram presentes no Metropolitano.

No segundo tempo, o Atlético foi mais eficaz e abriu o placar aos dez. Julian Alvarez recebeu de Lenglet dentro da área e mandou no meio do gol para fazer 1 a 0. Como de costume, o time de Simeone recuou após largar na frente e passou a jogar atrás da linha do meio de campo.

Se já estava difícil para o Osasuna, ficou ainda pior. O time visitante até tentou acelerar o jogo pelos lados de campo, mas não conseguiu jogar contra a melhor defesa do Campeonato Espanhol, com apenas 12 gols sofridos. Com isso, o Atlético conseguiu confirmar a vitória e retornar a liderança da competição.

Ainda neste sábado, o Getafe visitou o Las Palmas e venceu por 2 a 1, no Gran Canaria, resultado que o fez subir duas posições, terminando o dia no 15º lugar, com 19 pontos, contra 22 do rival, que aparece na 14ª posição.