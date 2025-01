Algoz do Botafogo foi da base no Palmeiras e sonha com título do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O primeiro gol do Campeonato Carioca foi feito por Denilson, atacante de 24 anos do Maricá. Carrasco do Botafogo na vitória por 2 a 1 na primeira rodada da Taça Guanabara, ele passou pela base do Palmeiras e foi campeão paulista sub-20, mas não conseguiu se profissionalizar no Alviverde.

O que aconteceu

O jovem foi revelado pelo Moto Club, onde se destacou na Copinha de 2020 após fazer três gols em três jogos.

As boas atuações na competição fizeram o Palmeiras contratá-lo. No Alviverde ele disputou nove jogos, fez um gol, mas não foi aproveitado nos profissionais após estourar sua idade como sub-20.

O Palmeiras foi e me comprou. Fiquei dois anos jogando pelo Palmeiras. Depois eles me emprestaram para o Botafogo de Ribeirão Preto e em seguida fui sendo emprestado, emprestado, até que meu contrato com o Palmeiras acabou. Então acabei voltando para o Moto Club e depois meu empresário falou que tinha um negócio para mim aqui no Maricá. Acabei vindo e, graças a Deus, está dando certo

Antes do Maricá, Denilson passou por outros clubes de menor investimento. Sua chegada no clube da Região dos Lagos (RJ) foi somente ano passado, onde se tornou um dos destaques tanto no título da Copa Rio como na conquista da Série A2, que rendeu o acesso à elite do Campeonato Carioca. Na ocasião, disputou 17 partidas e fez dois gols.

Ele garante que a saída do Palmeiras não o desanimou e não o fez pensar em desistir. O jovem atribuiu à família a força para continuar em busca de um lugar ao sol no futebol:

Não, jamais (pensou em desistir). A minha família sempre fala para eu não desistir, para eu sempre manter a fé e eu sempre carrego isso junto comigo

Denilson, atacante do Maricá

Denilson sonha alto no Carioca: 'Brigar pelo título'

Em entrevista ao UOL, o próprio presidente do Maricá adotou um discurso pés no chão. Com seu clube pela primeira vez na elite do Campeonato Carioca, o dirigente foi humilde e disse que o objetivo inicial é lutar pela permanência na competição.

Denilson, porém, é mais ousado. Após a vitória sobre o atual campeão brasileiro e da Libertadores, ele sonha alto e mira o título estadual: