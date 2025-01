Veja a lesão que vai tirar Medina da temporada 2025 da WSL

Gabriel Medina publicou um vídeo nas redes sociais com o momento exato em que sofreu a lesão que vai tirá-lo da temporada 2025 da WSL.

Lesão durante treino impressiona

No vídeo, Medina aparece saindo do tubo de uma onda em velocidade, pega impulso para a manobra e sofre uma espécie de deslocamento no ombro enquanto está no ar. Na sequência, ele cai de costas com os dois pés sobre a prancha.

O surfista foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein em decorrência da lesão sofrida durante um treino em Maresias, litoral de São Paulo. A expectativa é de que o atleta retorne às atividades em até oito meses.

Na tarde deste sábado (11), Medina fez uma publicação nas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Hoje pela manhã passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos", escreveu o atleta no Instagram.