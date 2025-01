Vasco cede empate ao Nova Iguaçu na estreia do Campeonato Carioca

Na estreia do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, as duas equipes terminam a primeira rodada do estadual com um ponto.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Paulinho. Já o Nova Iguaçu chegou ao empate com Sidney, na etapa final.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Bangu, na próxima quinta-feira, em São Januário. No dia anterior, o Nova Iguaçu duela contra o Sampaio Corrêa, na Baixada Fluminense.

O jogo

O Vasco começou a partida pressionando o Nova Iguaçu. Tanto que os cruzmaltinos assustaram em chutes de Paulinho e Maxsuell. No entanto, as duas finalizações foram pela linha de fundo.

Aos poucos, o Nova Iguaçu conseguiu sair da marcação e criou sua primeira chance aos 18 minutos. João Lucas cobrou falta com perigo. Depois, Andrey aproveitou cruzamento na área, mas chutou em cima do próprio companheiro.

O Vasco voltou a dominar a partida na parte final e abriu o placar aos 39 minutos. Paulinho pegou rebote do goleiro na área e mandou para a rede. Assim, os cruzmaltinos foram com a vantagem no placar para o intervalo.

No segundo tempo, o Nova Iguaçu veio com uma postura mais ofensiva e chegou a ter um pênalti marcado aos cinco minutos. No entanto, após ser chamado pelo VAR, a penalidade foi anulada.

O lance animou o Vasco, que chegou a desperdiçar boa chance com Serginho. Só que a resposta do Nova Iguaçu veio em grande estilo aos 17 minutos. Sidney aproveitou escanteio e cabeceou para a rede.

O revés obrigou os cruzmaltinos a irem para o ataque. O Vasco quase marcou em seguida, com GB, mas o atacante finalizou pela linha de fundo.

No entanto, depois do lance, o duelo caiu de rendimento. Tanto Vasco quanto Nova Iguaçu seguiram buscando o ataque, mas abusavam dos erros. O panorama do jogo permaneceu o mesmo nos minutos finais e as duas equipes tiveram que se contentar com o empate em São Januário.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 1 X 1 VASCO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 11 de janeiro de 2025, sábado



Hora: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Hugo Filemon Pinto



VAR: Paulo Renato Moreira Coelho

CARTÕES

Cartões amarelos: Andrey e Fernando (Nova Iguaçu); Maxsuell, Victor Luís e Riquelme (Vasco)

GOLS

NOVA IGUAÇU: SIdney, aos 17min do segundo tempo



VASCO: Paulinho, aos 39min do primeiro tempo

NOVA IGUAÇU: Lucas; Renan, Gabriel, Sidney e Matheus (Ramon); Jorge (Fernando), Igor Guilherme (Kayke) e João Lucas (Lucas); Xandinho, Phillipe (Victor Rangel) e Andrey



Técnico: Carlos Victor

VASCO: Pablo; Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luís, Zé Gabriel (Lucas Eduardo) e De Lucca (JP); Maxsuell Alegria (Avellar), Serginho (Riquelme), GB e Bruno Lopes (Andrey)



Técnico: Ramon Lima