UFC Vegas: Brasileiros dão show e fecham card preliminar com três vitórias

O card preliminar do UFC Vegas 101 terminou de forma extremamente positiva para o Brasil. Os três representantes do 'Esquadrão Brasileiro' que entraram em ação na parcela inicial do evento deste sábado (11) - Thiago Moisés, Marco Túlio 'Matuto' e Felipe Bunes - fizeram bonito e venceram seus respectivos combates.

Primeiro a entrar em ação do trio, Thiago Moisés soube usar bem os chutes baixos na perna esquerda de Trey Ogden e a superioridade na luta de chão para vencer a disputa, de virada, na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, o peso-leve (70 kg) volta à coluna das vitórias após sofrer um revés para Ludovit Klein em junho do ano passado.

Estreia vitoriosa

Contratado pelo UFC após passar duas vezes pelo 'Contender Series', Marco Túlio, o 'Matuto', brilhou na sua estreia pela organização neste sábado. Mostrando toda a potência dos seus golpes, o peso-médio (84 kg) precisou de pouco mais de três minutos de luta para nocautear o ucraniano Ihor Potieria, aumentando a freguesia do rival para atletas do 'Esquadrão Brasileiro'.

Agora, o atleta da academia 'Chute Boxe Diego Lima' soma 13 vitórias e apenas uma derrota em seu cartel como lutador de MMA profissional. Mais impressionante ainda no currículo de Matuto é o seu aproveitamento no que diz respeito aos triunfos pela via rápida. Ao todo, Marco Túlio venceu dez rivais por nocaute ou finalização na carreira.

Primeira vitória no UFC

Quem também deu show no octógono do UFC Vegas 101, neste sábado, foi o peso-mosca (57 kg) Felipe Bunes. Talentoso faixa-preta de jiu-jitsu, 'Felipinho' - como o atleta da 'Pitbull Brothers' é conhecido - finalizou o americano Jose Johnson com apenas dois minutos de combate.

O potiguar, de 35 anos de idade, havia estreado com derrota no UFC, em janeiro do ano passado, ao ser nocauteado por Joshua Van. Um ano depois, Felipinho dá a volta por cima e conquista sua primeira vitória na maior organização de MMA do planeta.

Confira os resultados do UFC Vegas 101

Felipe Bunes venceu Jose Johnson por finalização;

Marco Túlio venceu Ihor Potieria por nocaute técnico;

Thiago Moisés venceu Trey Ogden por decisão unânime dos juízes;

Jacobe Smith venceu Preston Parsons por nocaute;

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.