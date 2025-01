Thaciano e demais reforços são as novidades no treino do Santos; Tiquinho Soares é aguardado

O Santos realizou no CT Rei Pelé, neste sábado, mais um treino visando o Campeonato Paulista. O dia foi de novidades: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral Léo Godoy e o meia Thaciano participaram normalmente da atividade, sob o comando do técnico Pedro Caixinha.

O treinador ainda teve uma breve conversa com Zé Ivaldo e Thaciano, indicando que possam vir a ser uns dos líderes da equipe neste retorno à elite do futebol brasileiro. Todos os reforços passaram pelo tradicional 'corredor polonês', como uma espécie de batismo, antes do treino físico.

"O Thaciano pode jogar em diferentes posições. No Bahia era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9", disse Caixinha sobre a contratação do ex-jogador do Bahia.

O Santos tenta ainda resolver os últimos detalhes para anunciá-los oficialmente. Quem também deve chegar nos próximos dias é o atacante Tiquinho Soares, que faz parte de uma negociação que levará o zagueiro Jair ao Botafogo.

O alvinegro também busca ao menos mais quatro reforços, sendo um volante, um meia e dois atacantes. Álvaro Barreal, ex-Cruzeiro, está em negociação avançada com o Santos, que deve confirmar o empréstimo do atleta, junto ao Cincinati, dos Estados Unidos, nos próximos dias.

Outro que esteve nos planos foi o meia-atacante Josh Windass, do Sheffield Wednesday. O time inglês, que tem contrato até o fim de junho, não aceitou liberar o atleta sem uma compensação financeira.

O Santos estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol, na quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. O clube alvinegro está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Guarani e Portuguesa.