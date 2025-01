Sport é surpreendido, mas arranca empate do Afogados nos acréscimos pela estreia do Pernambucano

Neste sábado, em confronto válido pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Sport visitou o Afogados no Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo e arrancou o empate por 1 a 1. Felipinho foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Rodrigo de Carvalho marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Sport chegou a um ponto, agora na sexta colocação da tabela. Por outro lado, também com uma unidade, o Afogados alcançou a primeira posição da tabela por critérios de desempate.

O Sport volta aos gramados na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Decisão, na Ilha do Retiro. Na quarta-feira, às 15h, o Afogados visita o Retrô, na Arena de Pernambuco. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.

Cazá Cazá em Afogados da Ingazeira. A temporada vai começar e a torcida está com a gente aonde vamos! ?? pic.twitter.com/P46obgKOd3 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 11, 2025

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Afogados, aos 18 minutos do segundo tempo. Em cruzamento pela direita, Rodrigo de Carvalho se antecipou ao marcador da área e desviou para marcar.

Aos 44 minutos da etapa complementar, o Sport chegou ao empate. Após receber pela ponta esquerda, Felipinho ajeitou para a perna boa e arrematou forte. O goleiro Danilo Danta tentou evitar o tento, mas acabou sendo encoberto.

Confira outros resultados do Campeonato Pernambucano deste sábado

Decisão 1 x 1 Santa Cruz



Náutico 1 x 1 Petrolina