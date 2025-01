Sevilla e Valencia empatam com gol nos últimos minutos pelo Espanhol

O Sevilla empatou com o Valencia por 1 a 1 em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, neste sábado, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Sevilla se mantém no meio da tabela, em 13º lugar com 23 pontos. Na próxima rodada, visitará o Girona que atualmente ocupa a sétima colocação da tabela com 28 pontos.

O Valencia permanece na última posição com 13 pontos. Na 20ª rodada, recebe o oitavo colocado Real Sociedad.

O jogo

A partida teve a posse de bola muito equilibrada entre as duas equipes, com os donos da casa sendo o time que mais criou oportunidades e pressionou a defesa adversária.

O Valencia marcou seu gol aos 15 minutos do segundo tempo. Luis Rioja foi acionado em velocidade pela esquerda com um passe de cabeça de Hugo Duro. O jogador conduziu a bola até a grande área e de perna esquerda abriu o placar.

O time visitante se fechou na defesa para segurar o placar, mas acabou sofrendo o empate. Faltando dois minutos para o término da partida, o lateral Adrià Pedrosa arricou um chute de fora da área. O goleiro Mamardashvili falhou e desviou para o gol.