Sem técnico e 'em crise', Botafogo abre o Carioca diante do estreante Maricá

Na condição de campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo faz a sua estreia no Campeonato Carioca diante do Maricá, nesta sábado, às 16 horas, no Engenhão. Mas o torcedor botafoguense, que passou um fim de ano inesquecível, vai estranhar o time para iniciar a temporada.

O supercampeão de 2024 é o único clube da elite nacional que ainda não definiu técnico, após a inesperada saída de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar. Ele até estreou esta semana com uma goleada por 6 a 2 sobre o Umm-Salal, em jogo válido pela 12ª rodada.

O clube também vive um momento conturbado fora das quatro linhas. Além do "desmanche" do time com as saídas, entre outros, do meia Thiago Almada e do atacante Luiz Henrique, os jogadores ameaçaram não participar da reapresentação prevista para a próxima terça-feira (14) por conta de pagamentos pendentes, referentes à premiação da conquista da principal competição do continente.

A diretoria argumentou ter enfrentado alguns contratempos, inclusive para receber as premiações pelos títulos do ano passado, mas prometeu uma solução até o dia 17.

Como o grupo principal disputou a Copa Intercontinental no final do ano passado, os atletas receberam mais tempo de férias. O elenco que iniciará o estadual é composto por jogadores que retornaram de empréstimo e outros que pertencem aos times sub-23 e sub-20.

Entre os nomes de destaque estão os volantes Patrick de Paula e Newton, que na última temporada defenderam o Criciúma, e os atacantes Carlos Alberto, Jeffinho e Matheus Nascimento.

Contratado em 2022, junto ao Palmeiras, como o maior reforço da história do clube, Patrick de Paula é uma das esperanças para o estadual. Nas últimas duas temporadas, ele conviveu com problemas físicos que o impediram de ter uma sequência em General Severiano.

A provável formação do Botafogo para a estreia é esta: Raul; Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim e Lucyo; Patrick de Paula, Newton e Kauê; Valentín Adamo, Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

Carlos Leiria, técnico do sub-23, estará à frente do time nas primeiras rodadas. Ele parece confiar neste trabalho inicial. "Nós estamos formando um elenco que tem uma boa base. A equipe que chegou na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes somando também com alguns jogadores importantes profissionais que ou estão voltando de empréstimo, ou jogadores que têm potencial e vão poder mostrar esse potencial agora nas primeiras rodadas. Então tem sido um dia a dia bem intenso, de bastante trabalho, de muito empenho por parte dos jogadores e também por parte da comissão técnica e todo o estafe", afirmou.

O Maricá fará sua estreia na elite do futebol carioca. Em 2024, o "Tsunami", como é chamado, foi campeão do Campeonato Carioca Série A2 e da Copa Rio, ambos os títulos sobre o Olaria. Além disso, venceu a Taça Santos Dumont (primeira fase da Série A2) de forma invicta e quer continuar fazendo história este ano.

O coordenador de futebol é o ex-atacante Gil, apelidado de Búfalo Gil, que fez parte da "Máquina Tricolor" do Fluminense nos anos 70, mas é botafoguense de coração. A equipe é comandada por Reinaldo, ex-atacante com passagens por times como Flamengo, PSG (FRA), São Paulo, entre outros.

Ainda novato como treinador, ele não abre mão de um time organizado e equilibrado. "Somos um time de ataque rápido. A equipe sem a bola é muito competitiva, compacta. Equipe que reage rápido ao perder a bola. Na minha ideia de jogo, procuro sempre jogar em um bloco médio e alto, e isso eu não abro mão. Os atletas entenderam muito bem isso, a nossa forma de jogar. Nós temos essa identidade bem consolidada", declarou.

Para esta temporada, onde o clube vai disputar a Série D do Brasileiro, a diretoria manteve 80% do grupo do ano passado, o que foi muito valorizado por Reinaldo. Entre os nomes que seguem no grupo, estão o goleiro Dida e o zagueiro e capitão Sandro Silva.

Os reforços contratados chamaram atenção, especialmente os internacionais. O zagueiro Felipe Carvalho, uruguaio, os atacantes equatorianos Kevin Mercado e Johan Mina, e o centroavante argentino Matías Roskopf são destaques. Mas a ideia é iniciar a competição com o time base, formado com Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro Silva e João; Ramon, Bezerro, Walber e Gutemberg; Hugo Borges e Clisman.