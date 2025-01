São Paulo x América-RN: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Neste domingo, em confronto válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo enfrenta o América-RN, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 19h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV.

Na última sexta-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, as Crias de Cotia superaram o XV de Jaú por 2 a 1. Guilherme Reis e Lucas Ferreira balançaram as redes para a equipe Tricolor. Enquanto isso, pela outra partida do Grupo 11, o Serra Branca derrotou o Picos por 2 a 1.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos nove pontos, com três vitórias em três partidas disputadas (Serra Branca, Picos e XV de Jaú), se classificou em primeiro da chave e agora encara o América-RN. Por outro lado, com a derrota, o XV de Jaú avançou na segunda posição e enfrentará o Juventude.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Igão e Rickelme; Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio



Técnico: Allan Barcellos

América-RN: Lucas; Francisco, Diogo, Alysson e Davi; Jobert, Caio Vinicius, Luciano e Allan César; Fernando e Gabriel



Técnico: José Araújo

Arbitragem

O árbitro da partida será Guilherme Maciel da Silva, com os assistentes Rodrigo Meirelles e Felipe Camargo.