São José-RS x Santos: informações e onde assistir ao jogo da 2ª fase da Copinha

O Santos encara o São José-RS, neste domingo, em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola no gramado da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a partir das 15 horas (de Brasília).

O Peixe passou na segunda colocação do grupo 7, com seis pontos. A equipe somou duas vitórias e uma derrota. O revés foi na última rodada, para a Ferroviária, por 2 a 1.

Agora, portanto, o Alvinegro Praiano espera dar uma resposta para conseguir carimbar o seu passaporte para a terceira fase. Para isso, o técnico Leandro Zago vive a expectativa de contar com o retorno do meia Bernardo, desfalque por lesão nos três primeiros embates.

Do outro lado, o São José-RS passou na liderança do grupo 8, com seis pontos. Assim com os paulistas, foram dois êxitos e uma derrota.

Quem vencer encara o ganhador do duelo entre Ferroviária-SP e Vitória-BA. Os clubes se enfrentam neste domingo, às 11 horas, no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP).

Onde assistir



São José-RJ x Santos será transmitido pela CazeTv. Você também pode acompanhar todas as emoções no lance a lance da Gazeta Esportiva.