São Bernardo x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo a Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

São Bernardo e Flamengo fazem, neste sábado, a última rodada da fase de grupos da Copinha. A partida acontece às 21h45 (de Brasília), em Mogi das Cruzes.

O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Só há mais uma vaga na próxima fase. O Zumbi já está classificado. O Fla tem uma vitória e uma derrota na competição, com três pontos, dependendo apenas de si para avançar. São Bernardo e Cruzeiro-PB têm um cada.

O Flamengo chega de uma derrota decepcionante. Após um bom início de jogo, o Zumbi se impôs e dominou. Na primeira rodada, o rubro-negro havia goleado.

A segunda fase colocará os dois times que avançarem frente a frente com as equipes do grupo 24. Essa chave tem o Bragantino já classificado. Avaí, União Suzano e União-TO completam.