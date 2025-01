Santos oficializa a chegada do zagueiro Luisão; veja detalhes

O Santos tem o seu segundo reforço para 2025. O clube anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino. O jogador assinou um contrato com o Peixe válido até 31 de dezembro de 2028.

O atleta de 21 anos já treina no CT Rei Pelé desde o dia 3 de janeiro.

Natural de Taboão da Serra (SP), Luisão começou a carreira no sub-13 do São Paulo, em 2016. Também teve passagem nas categorias de base de Osasco Audax e Catanduvense antes de chegar ao Novorizontino em 2021.

Na equipe de Novo Horizonte, o zagueiro começou atuando pelo sub-20 e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2023.

Ele foi um dos destaques do Novorizontino ao longo da última Série B do Brasileirão. O defensor disputou 49 partidas pelo Tigre em 2024, sendo 45 como titular. Além disso, marcou três gols.

O clube do interior paulista chegou a brigar pelo título da Série B com o Santos, mas perdeu força na reta final e acabou ficando fora do G4. O Santos, por sua vez, foi campeão da Segunda Divisão e garantiu o retorno à elite.

Além de Luisão, o Alvinegro Praiano também anunciou a chegada de Zé Ivaldo para a defesa. O técnico Pedro Caixinha ainda conta com Luan Peres, Gil e João Basso para o setor.